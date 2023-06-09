В Баку почтили память Сиявуша Аслана

Руководство и коллектив Азербайджанского государственного академического национального драматического театра посетили Вторую Аллею почетного захоронения и почтили память народного артиста Азербайджана, видного актера Сиявуша Аслана (1935 - 2013 годы), сообщили Day.Az в театре.

Также руководство и коллектив театра посетили Ясамальское кладбище и почтили память сына Сиявуша Аслана - Чингиза Аслана.

Художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекперзаде, народные артисты, известные актеры Рафиг Азимов, Нураддин Мехтиханлы и Али Нур рассказали о жизни и творчестве Сиявуша Аслана, роли актера в развитии отечественного театрального искусства.

Отметим, что Сиявуш Аслан родился 5 сентября 1935 года. Творческую деятельность начал в любительском драматическом кружке. В 1954 году работал в эстрадной труппе Театра музыкальной комедии (сейчас - Азербайджанский государственный академический музыкальный театр), затем в Губинском государственном драматическом театре. Долгие годы он являлся ведущим актером Театра музыкальной комедии, создав ряд неповторимых образов, а также был художественным руководителем театра. С 1984 года работал в Драматическом театре (сейчас - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр), снялся в более 100 телевизионных спектаклях.

Сиявуш Аслан в 1974 году был удостоен звания "Заслуженный артист Азербайджана", в 1982 году - звания "Народный артист Азербайджана". В 1995 году актер был награжден орденом "Шохрат", в 2013 году - орденом "Шараф".

Сиявушу Аслану посчастливилось сыграть множество ролей в театре и кино. Многочисленные образы, созданные им на сцене, в кино и телевизионных спектаклях, оригинальные и яркие характеры снискали актеру поистине всенародную любовь, сделали его любимцем миллионов.

Фильмы с его участием - "Где Ахмед?", "Украли жениха", "Ромео - мой сосед", "Листопад в летнюю пору", "Похититель поневоле", "Мечта", "Здесь тебя не встретит рай", спектакли - "Хиджран", "Гамлет", "Ах, Париж, Париж!", "Дочь правителя", "Мой любимый сумасшедший", "Богатая женщина" - любит и будет любить не одно поколение зрителей.

Сиявуш Аслан скончался в ночь на 27 июня 2013 года после продолжительной болезни.