В Баку прозвучат легендарные хиты знаменитого итальянского шоу

Легендарные хиты всемирно известного музыкального фестиваля Сан-Ремо будут представлены бакинской публике во Дворце Гейдара Алиева в исполнении четырех золотых голосов Италии - Джанни Скрибано, Мартина Стриано, Стефано Берсола, Лара Паскуали и Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Кара Караева.

Как сообщает Day.Az, на один вечер слушатели переместятся в итальянский городок Сан-Ремо, окунутся в атмосферу праздника, испытают чувство сладкой ностальгии и вспомнят историю итальянской музыки с момента зарождения фестиваля до наших дней. На концерте прозвучат такие популярные мелодии, как Volare, Felicità, L'italiano, Susanna и многие другие.

История фестиваля Сан-Ремо насчитывает более 70 лет. Он стал одним из самых популярных песенных конкурсов в мире и даже вдохновил на создание Евровидения. Участие в фестивале Сан-Ремо положило начало карьере многих ныне известных итальянских певцов, таких как Андреа Бочелли, Паола и Кьяра, Лаура Паузини и Джильола Чинкветти. Уже много лет это одно из главных культурных событий в стране, а для всего мира фестиваль стал одним из символов Италии. Маленький город Сан-Ремо, в честь которого назван фестиваль, стал известен на весь мир.

Билеты на концерт, который состоится 13 октября, можно приобрести онлайн на сайте iticket.az и в кассах города.