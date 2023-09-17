Азербайджанская община Таллинна отметила Национальный день музыки

Музыкальный конкурс, посвященный Национальному дню музыки, прошел 16 сентября в Таллиннской азербайджанской школе выходного дня при Академии профессионального образования.

Как сообщает Day.Az, открыв мероприятие, соосновательница Академии профессионального образования Санам Алиева рассказала о жизни и творчестве великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли и азербайджанской музыке.

В ходе конкурса подростки и молодые люди, родившиеся и выросшие в Эстонии, а также азербайджанская молодежь, обучающаяся в этой стране, были разделены на команды и пытались отгадать произведения азербайджанских и мировых композиторов. Мероприятием руководил Гюльага Гезалов - активный молодой человек, проживающий в Эстонии.

В завершение конкурса победителям были вручены подарки, символизирующие Азербайджан и Эстонию, а мероприятие продолжилось чаепитием, во время которого участников угостили азербайджанскими сладостями.