https://news.day.az/culture/1598682.html Известная пианистка выступит в Центре Гейдара Алиева
Известная пианистка выступит в Центре Гейдара Алиева
В Центре Гейдара Алиева в рамках XV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли 22 сентября с концертной программой выступит Артист ЮНЕСКО за мир, грузинская пианистка Элисо Болквадзе.
Как сообщает Day.Az, концерт посвящен 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Отметим, что XV Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли пройдет с 18 по 28 сентября при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана.
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