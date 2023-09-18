Известная пианистка выступит в Центре Гейдара Алиева

В Центре Гейдара Алиева в рамках XV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли 22 сентября с концертной программой выступит Артист ЮНЕСКО за мир, грузинская пианистка Элисо Болквадзе.

Как сообщает Day.Az, концерт посвящен 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Отметим, что XV Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли пройдет с 18 по 28 сентября при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана.