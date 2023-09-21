Архитектура Баку захватывает дух

Баку - красивейший город, а его архитектура захватывает дух.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в четверг сын выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова, президент Международного фонда, основанного его отцом, художник Эльдар Айтматов.

Он подчеркнул, что облик Баку очень преобразился за последние годы. При этом сохранилось как его культурное наследие, так и традиции, а городу был придан современный характер.

"В этом городе задействованы лучшие архитекторы, и он не просто красив, он поражает своей архитектурой. Здание Flame Towers, например, известно во всем мире, и оно стало своеобразной визитной карточкой города. Когда люди видят это здание или Центр Гейдара Алиева, они сразу понимают, что это Баку", - сказал Эльдар Айтматов.

Он рассказал, что вместе с другими художниками посетил различные музеи в Баку, среди которых Музей ковра и Музей современного искусства. "Однако самое значимое событие - это посещение Центра Гейдара Алиева. Это здание, известное во всем мире, было спроектировано архитектором Захой Хадид, которая знакома каждому художнику", - сказал он, добавив, что они внимательно изучали, как всё организовано в Центре, так как это может служить эталоном для создания подобных учреждений в их стране.

Эльдар Айтматов также сказал, что на его творческую деятельность оказали влияние азербайджанские художники.

"Я влюблен в этот город и обязательно вернусь сюда, когда появится возможность", - добавил он.

Отметим, что в посольстве Кыргызстана в Азербайджане состоялась презентация книги выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова "Когда падают горы" на азербайджанском языке. Выход книги на азербайджанском языке в переводе Наримана Абдурахманли и при поддержке кыргызского посольства приурочен к 95-летию со дня рождения Чингиза Айтматова.