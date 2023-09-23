В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 25 сентября в 18:00 состоится фотовыставка "Музыкальные шедевры Узеира Гаджибейли", сообщили Day.Az в пресс-службе Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Мероприятие организовано Оперной студией при поддержке министерства культуры Азербайджана.

В экспозицию войдут фотоработы Рустама Гасымова, снятые в ходе показа таких произведений Узеира Гаджибейли как оперы "Лейли и Меджнун" и "Кёроглу", оперетты "Аршин мал алан" и "Не так, так эта".

Несмотря на то, что творчество гениального азербайджанского композитора, музыковеда, драматурга, педагога, общественного деятеля Узеира Гаджибейли обширно и многогранно, публике будут представлены фотоснимки с четырёх спектаклей вышеуказанных шедевров автора, сделанные Рустамом Гасымовым на протяжении последних нескольких лет в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета.

В экспозиции нет ни одной постановочной фотографии. Все кадры сделаны исключительно во время спектаклей. В этом и заключается их уникальность, ведь каждый запечатленный момент, длившейся мгновение, вполне способен рассказать небольшую историю. Это не просто статичные снимки, а фотографии, показывающие происходящее действие, динамику, эмоции, чувства, настроения, переживания. Особое внимание уделено эмоциональной составляющей, мимике и жестам. Фотороботы раскрывают характер запечатленных на них и воссозданных азербайджанскими артистами так хорошо знакомых и любимых образов героев той или иной оперы, музыкальной комедии Узеира Гаджибейли.

Главная цель выставки - популяризация азербайджанской музыки, творчества Узеира Гаджибейли и привлечение еще большего внимания к XV Международному музыкальному фестивалю Узеира Гаджибейли, который проходит в Азербайджане с 18 по 28 сентября текущего года.

В этот же день в Оперной студии состоится показ музыкальной комедии "Аршин мал алан".