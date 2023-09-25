В Анголе прошел вечер азербайджанского мугама

В Palacio De Ferroda города Луанды в рамках международного музыкального фестиваля Ngola Symphony прошел вечер азербайджанского мугама с участием директора Международного центра мугама, заслуженного артиста, тариста Сахиба Пашазаде, сообщила Day.Az основатель и президент Общества дружбы Азербайджан-Нигерия Биллюра Байрамова-Бернард.

На вечере, организованном при содействии Общества дружбы Азербайджан-Нигерия, Фонда поддержки азербайджанской диаспоры и Международного центра мугама, Сахиб Пашазаде выступил с представителями африканского континента, среди которых Banda Força Área Nacional, Orquestra Pescadores, Cacuaco Banda Da Forca Aera Nacional, Эмануэль Мендос (тенор) и Мариа Эугениа (сопрано).

В рамках мероприятия была представлена книга "Жемчужины азербайджанской музыки", в которую вошли материалы о народных песнях и произведениях национальных классиков. В фестивале приняли участие более тысячи музыкантов и исполнителей из десяти стран.

Напомним, что в Луанде был ранее представлен проект "Объединенные голоса", связанный с продвижением азербайджанской музыки в мире.