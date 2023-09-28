В Центре Гейдара Алиева пройдет выставка "Узун Хасан

1 ноября в Центре Гейдара Алиева состоится открытие еще одной уникальной выставки - "Узун Хасан - правитель государства Аггоюнлу", которая станет экскурсом в историю Азербайджана. Это первая выставка, посвященная правителю государства Аггоюнлу Узун Хасану.

Как сообщает в четверг Day.Az, посредством экспонатов выставки можно будет проследить историю государства Аггоюнлу, основанного выдающимся государственным деятелем и полководцем Узун Хасаном, узнать о его роли в истории азербайджанской государственности.

Посетители получат возможность ознакомиться со многими редкими экспонатами, в том числе хранящимися в Военном музее в Стамбуле (Harbiye Askeri Muzesi ve Kultur sitesi Komutanlığı), которые до сих пор не вывозились за пределы Турции. Эти экспонаты будут впервые представлены в Азербайджане.

Отметим, что в этом году исполняется 600 лет со дня рождения основателя государства Аггоюнлу Узун Хасана (1423-1478). В разделах выставки "Узун Хасан и государство Аггоюнлу", "Внутренняя и внешняя политика государства Аггоюнлу", "Культура и искусство в государстве Аггоюнлу", "Сара Хатун - первая женщина-дипломат в истории Азербайджана", "Деспина Хатун" и других будет представлена информация о Султане Узун Хасане, его матери - Саре Хатун, которая в результате дипломатических переговоров сумела предотвратить многие войны, также будет представлена информация о супруге Узун Хасана - Деспине Хатун, красота которой очаровывала всех. В разделе "Внутренняя и внешняя политика государства Аггоюнлу" посетители ознакомятся с политикой, проводившейся Султаном Узун Хасаном, о том, как ему удалось превратить государство Аггоюнлу из маленького бекства в большую империю.

На выставке также будут представлены доспехи Узун Хасана, его сына и преемника Султана Ягуба, оружие азербайджанских воинов XV века. Также можно будет увидеть реплики меча и кинжала Узун Хасана, хранящиеся в частной коллекции и сделанные по технологиям XV века, предметы военного снаряжения лучников того времени.

Кроме того, не случайно разделу "Культура и искусство в государстве Аггоюнлу" отводится особое место. Здесь посетителям будут представлены фотоматериалы, отражающие развитие культуры, в том числе архитектуры и искусства в государстве Аггоюнлу, копии миниатюр, представленных Дворцом-музеем Топгапы. На выставке будут представлены экспонаты периода Аггоюнлу из фондов Национального музея истории Азербайджана, Азербайджанского национального музея искусств, Азербайджанского национального музея ковра, Гянджинского историко-краеведческого музея и Национальной библиотеки Азербайджана.

Среди экспонатов можно будет увидеть официальную одежду правителя государства Аггоюнлу, созданную на основе тебризских миниатюр 1470-80-х годов. Специально для выставки были изготовлены ковры с изображением редкой тебризской миниатюры XV века. На выставке будут представлены монеты, принадлежащие государству Аггоюнлу, образцы керамики, найденные в ходе археологических раскопок, медные предметы.

Некоторая информация, относящаяся к государству Аггоюнлу, также будет представлена с помощью мультимедиа и интерактивных инструментов. С помощью интерактивной карты посетители ознакомятся с границами государства Аггоюнлу, торговыми путями, проходившими по его территории, городами, великолепными сооружениями.

В кинозале экспозиции будет показан документальный фильм, посвященный Узун Хасану.

Сувенирный раздел выставки станет одним из мест, которое так же привлечет интерес посетителей. Здесь будут представлены сувениры, посвященные государству Аггоюнлу, Узун Хасану и другие интересные образцы.

Отметим, что в рамках выставки Центром Гейдара Алиева была подготовлена книга на азербайджанском и английском языках "Правитель государства Аггоюнлу - Узун Хасан".

Выставка продлится до 17 января 2024 года.