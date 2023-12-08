В Гяндже показали фильм, посвященный Гейдару Алиеву

В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова состоялся показ фильма "Heydər Əliyev və Gəncə mədəniyyəti" (Гейдар Алиев и культура Гянджи), посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Day.Az.

Показ фильма прошел при организации Исполнительной власти города Гянджа, Гянджинской городской организации партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) и при поддержке Гянджа-Дашкесанского регионального управления культуры.

В фильме, автором идеи и режиссером которого является Рамиль Гасымов, представлены воспоминания деятелей искусства о великом лидере Гейдаре Алиеве, отражены неоспоримые заслуги Гейдара Алиева в общественно-политической и культурной жизни города Гянджа.

До показа гости мероприятия ознакомились с выставкой, посвященной общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, развернутой в фойе филармонии.

После показа в исполнении Камерного оркестра Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова прозвучали любимые музыкальные композиции великого лидера Гейдара Алиева.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.

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