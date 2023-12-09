В Баку открылась выставка работ выдающегося художника, 95-летнего Тофига Агабабаева "Диалог со временем"

В Азербайджанском национальном музее искусств состоялось открытие выставки "Диалог со временем", посвященной 95-летию выдающегося художника, кавалера ордена "Шохрат", народного художника Тофига Агабабаева, сообщает Day.Az.

В экспозиции, организованной Министерством культуры и Азербайджанским национальным музеем искусств, представлено около 50 произведений искусства, созданных художником в разные периоды его творчества.

Выступившие на открытии директор музея, доктор философии по искусствоведению Ширин Меликова, председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов и другие рассказали о большом вкладе мастера кисти в азербайджанскую культуру и изобразительное искусство, отметили эффективную деятельность Тофига Агабабаева в пропаганде нашей богатой культуры. Выдающийся художник внес значительный вклад в азербайджанское искусство, создав обладающие высокой художественно-выразительной силой произведения в таких жанрах, как портрет, пейзаж, сюжетно-тематический натюрморт.

Экспозицию выставки составили произведения живописи и графики из коллекции Азербайджанского национального музея искусств, Азербайджанской государственной картинной галереи и музейного центра "Хазар", изделия декоративно-прикладного искусства из стекла и керамики. На выставке также представлены портреты таких деятелей государства, литературы, искусства и науки, как Шах Исмаил Хатаи, генерал Алиага Шихлинский, Мухаммед Физули, Ильяс Эфендиев, Расим Бабаев, Иззет Оруджева, абшеронские пейзажи, картины с фольклорными мотивами, керамический триптих "Азербайджанская лирика" и другие изделия из стекла и керамики, создающие гармонию образа, что позволяет в полной мере проследить отдельные этапы большого и многогранного творческого пути художника, начавшего деятельность в 1950-е годы.

Тофиг Агабабаев родился 8 сентября 1928 года в Баку. Выпускник отделения живописи Государственного художественного училища имени Азима Азимзаде, стеклокерамического факультета Санкт-Петербургской художественной академии имени барона Штиглица (бывшее Высшее художественно-промышленное художественное училище имени В. Мухиной). На протяжении творческой деятельности создал произведения в области монументального декоративно-прикладного искусства, графики и живописи.

В 1966 году Тофик Агабабаев был назначен первым главным художником города Баку. За это время он сделал много важных дел для нашей столицы - восстановление герба Бакинского Совета, установка некоторых статуй, изготовление символического ключа нашего города и т.д. связаны с его именем. Своими прекрасными произведениями Мастер занимает особое место в азербайджанской художественной школе. В частности, является автором мозаичных панно, которые украшают здания Бакинского государственного цирка, Университета архитектуры и строительства, Государственного статистического комитета и других архитектурных сооружений. Портрет Шаха Исмаила хранится в галерее Уффици как документ с печатью на одном углу.

В его работах чувствуется привязанность к Родине, теплота его сердца. Это художник, в работах которого есть национальный колорит и настоящий азербайджанский дух. Это художник, определивший яркую, заставляющую задуматься артистичность своего философского мироощущения, богатство мировоззрения, чувство цвета. Искусство художника удивительно гармонично, национально по своему колориту. Его работы - результат больших творческих поисков. Станковая живопись занимает одно из ведущих мест в творчестве художника. Его уникальное и многогранное творчество, проникнутое высоким идеализмом, сыграло большую роль в развитии реализма в азербайджанской живописи, подтвердило жизненную правду в ее исторической конкретности.

Границы творчества Тофика Агабабаева завораживают. В каждой его работе чувствуется нерушимый ритм и единство красок. Его высокий уровень цветоощущения, завершенность его произведений контрастными красками в общей гармонии постоянно поражали публику. Требуется большое мастерство, чтобы донести до зрителя понятие необыкновенной красоты во всем ее значении, продуманном с тонким вкусом.

Многочисленные работы, созданные художником, увековечили его имя и вознесли его на вершину звания одного из талантливых и профессиональных художников отечественной живописи. Произведения художника в настоящее время хранятся в национальных музеях и галереях, а также в музеях и галереях многих зарубежных стран, в частных коллекциях и собраниях.

Выставка продлится до 10 января 2024 года.

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