В Центре Гейдара Алиева открылась выставка грузинского художника Ладо Гудиашвили

В Центре Гейдара Алиева в Баку открылась выставка произведений выдающегося грузинского художника Ладо Гудиашвили.

Как сообщает в четверг Day.Az, выставка организована по инициативе Центра Гейдара Алиева при поддержке посольства Грузии в Азербайджане и Фонда Ладо Гудиашвили в Грузии.

Перед мероприятием представитель Фонда Ладо Гудиашвили, правнучка художника Элизабед Лордкипанидзе в интервью журналистам сообщила, что на персональной выставке были представлены работы художника от парижского периода до конца его жизни. Здесь также выставлены его графические произведения и картины.

В заключение правнучка художника упомянула, что сотрудничество между Центром Гейдара Алиева и Фондом Ладо Гудиашвили имеет большое значение, а у ее деда были особые отношения с азербайджанским народом. Она поблагодарила Центр Гейдара Алиева за организацию выставки на столь высоком уровне.

Было отмечено, что произведения легендарного деятеля искусств по живописи, графике и сценическому оформлению впервые демонстрируются в Азербайджане.

Выступивший на мероприятии первый заместитель директора Центра Гейдара Алиева Фарган Новрузов поделился с гостями несколькими особыми моментами о выставке.

"Произведения, представленные на выставке, принадлежат именно семье Ладо Гудиашвили. Здесь картины мастера кисти рассортированы по жанрам, в которых они были написаны. На выставке также представлены различные собрания произведений Ладо Гудиашвили", - сказал Ф.Новрузов.

Он также выразил благодарность Фонду Ладо Гудиашвили и посольству Грузии в Азербайджане за проведение данной выставки.

Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе отметил, что между двумя странами всегда существовали дружеские, братские отношения.

"Наши связи успешно развиваются как в политической, так и в экономической сферах, хотелось бы особо отметить гуманитарные, культурные связи", - подчеркнул посол.

Он также упомянул, что при участии премьер-министров Азербайджана и Грузии в Тбилиси был заложен фундамент Азербайджанского драматического театра имени Гейдара Алиева.

"Недавно в Гяндже открылась мемориальная доска выдающемуся грузинскому поэту Николозу Бараташвили. Также Грузинскому государственному драматическому театру села Алибейли Гахского района присвоено имя выдающегося грузинского писателя Ильи Чавчавадзе", - сказал З.Патарадзе.

Дипломат добавил, что выставка продлится три месяца и посетители будут наслаждаться ею.

"Грузинский дух, грузинские традиции и грузинское гостеприимство нашли свое отражение в произведениях Ладо Гудиашвили", - заявил посол.

Зураб Патарадзе выразил благодарность Фонду Ладо Гудиашвили, Государственному музею Грузии, Фонду Гейдара Алиева и Центру Гейдара Алиева за организацию выставки.

Председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, говоря о творчестве Ладо Гудиашвили, сказал, что мастер начал рисовать с раннего возраста, и его искусство до сих пор поражает всех.

Основатель Фонда Ладо Гудиашвили Анна Мелива выразила благодарность Азербайджанскому государству и всем, кто внес свой вклад в организацию этой выставки.

Затем гости ознакомились с выставкой.

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Отметим, что многие работы данной выставки привлекают внимание. В первую очередь следует отметить графические работы Гудиашвили. В их ряду - эскизы костюмов, написанные для балета, который никогда не ставился. Хотя балетное представление не состоялось, эскизы сохранились как бессмертная память художника.

Первая выставка Ладо Гудиашвили состоялась в Тбилиси, когда ему было 19 лет, благодаря чему молодой художник получил широкое признание в художественных кругах Грузии. Гудиашвили, ставший легендой благодаря своим работам, занял особое место в культурной жизни Тбилиси сразу после организации своей первой выставки.

Кумиром Ладо Гудиашвили был легендарный грузинский художник Нико Пиросмани. Он несколько раз обращался к его образу в своих произведениях. Художник обрел славу и в Европе. Он был особенно хорошо известен в художественном мире Парижа, где прожил пять лет, и снискал признание любителей искусства своими выставками в ряде европейских городов, а также в Нью-Йорке.

Общение Ладо Гудиашвили со всемирно известными деятелями искусства Марком Шагалом, Пабло Пикассо, Владимиром Маяковским, Сергеем Есениным оставило своеобразный след в созданных им произведениях. Гудиашвили утвердился как художник, отображавший реальность через личностный подход, и в то же время как внимательный наблюдатель и психолог, мастерски изображающий бесконечный спектр эмоций на лицах своих персонажей.

Ладо Гудиашвили скончался в 1980 году. Он отличался своим художественным мировоззрением и особым стилем и считается одним из основоположников грузинского модернизма и тбилисского авангардного движения.

С выставкой работ художника в Центре Гейдара Алиева можно будет ознакомиться до 24 апреля.

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