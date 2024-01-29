В Баку состоится концерт известной грузинской певицы Меги Гогитидзе

Во Дворце Гейдара Алиева 21 апреля в 20.00 состоится концерт известной грузинской певицы Меги Гогитидзе, организованный 33Event, cообщает Day.Az.

Меги - уникальная певица из Грузии, вокалистка и автор песен, создавшая собственный неповторимый стиль: потрясающий микс грузинской этники, мелодичности и проникновенных поэтических строчек, обрамленных современным звучанием. Меги удивительно умеет смешивать разные жанры: джаз, электронику, этнику, рок, трип-хоп, местами она даже читает хип-хоп на грузинском. Меги знают не только в Грузии, но и по всему миру, где она выступает с аншлаговыми концертами.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн https://iticket.az/ru/events/concerts/megi-gogitidze-s/109507

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!