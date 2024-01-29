В Баку состоялась церемония награждения победителей проекта "Книги и писатели юбиляры"

В Центральной научной библиотеке Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) при поддержке Русского дома в Баку ссостоялась церемония награждения победителей Республиканского проекта "Книги и писатели юбиляры 2023", сообщает Day.Az.

В мероприятии приняли участие руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров, первый секретарь посольства России в Азербайджане Павел Кузнецов, председатель Русской общины Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент) Михаил Забелин, заведующая кафедрой Бакинского государственного университета Ирада Гусейнова, директор Центральной научной библиотеки НАНА Мамед Алиев, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

Было отмечено, что основная цель проекта - формирование у детей любви к книге, знакомство с творчеством лучших поэтов и писателей России, Азербайджана, ближнего и дальнего зарубежья, развитие интереса к литературе. В век цифровых технологий даже самые современные компьютеры и нейросети не смогут заменить книгу - вечный источник знания. Была выражена благодарность за активное участие в проекте и пожелание дальнейших успехов в новых проектах, которые смогут раскрыть и развить творческие возможности подрастающего поколения.

В проекте приняли участие не только школьники и студенты вузов из городов и регионов Азербайджана, но и студенты Чеченского государственного педагогического университета, Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева, учащиеся частной школы имени Александра Сергеевича Пушкина в Стамбуле.

В художественной части были представлены выступления детского театра "Günay", танцевального ансамбля "Lalələr" Дворца культуры поселка Мардакян, студента Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Теймура Кязымова, слушателей курсов русского языка Русского дома и учащихся школы №145 Баку. Праздник вела актриса театра и кино, педагог- концертмейстер Бакинской хореографической академии Нигяр Гасанзаде.

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