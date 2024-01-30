В Баку представлен документальный фильм о Лейле Векиловой

В Киноцентре "Низами" в Баку состоялась презентация документального фильма "Vəkilova", посвященного жизни и творческому пути видной артистки балета, балетмейстера, педагога, народной артистки СССР, профессора Лейлы Векиловой (1927-1999), сообщает Day.Az.

В мероприятии приняли участие видные представители культуры и искусства, сотрудники министерства культуры, Агентства кино Азербайджанской Республики, поклонники балетного искусства.

О фильме собравшимся рассказал исполняющий обязанности генерального директора Агентства кино Азербайджанской Республики, заслуженный деятель искусств Орхан Фикретоглу. Было отмечено, что автором сценария фильма, режиссером и монтажером является заслуженный артист Самир Самедов, продюсер - Гюльнара Лютфалигызы. При создании документальной кинокартины были использованы архивные материалы о Лейле Векиловой.

Далее вниманию публики был представлен документальный фильм.

Отметим, что Лейла Векилова родилась в 1927 году в городе Баку. В 1943 году окончила Бакинское хореографическое училище (сейчас - Бакинская академия хореографии). В 1945-1946 годах совершенствовала мастерство в Московском хореографическом училище. Векилова была ведущей солисткой Азербайджанского театра оперы и балета (сейчас - Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета).

На театральной сцене Векилова была занята в таких постановках, как "Жизель", "Спящая красавица", "Щелкунчик", "Дон Кихот", "Лауренсия", "Золотой ключик", "Бахчисарайский фонтан", "Девичья башня", "Семь красавиц", "Тропою грома", "Гюльшен" и других.

В разные годы она также была художественным руководителем Азербайджанского государственного ансамбля танца и руководителем Бакинского хореографического училища.

Лейла Векилова скончалась 20 февраля 1999 года.

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