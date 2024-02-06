Народная артистка Рафига Ахундова жила и трудилась во имя процветания азербайджанского балетного искусства

Народная артистка Рафига Ахундова жила и трудилась во имя блага, процветания азербайджанского балетного искусства.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказала во вторник Земфира Гасанова, родственница народной артистки Азербайджана, выдающейся артистки балета, хореографа Рафиги Ахундовой на церемонии прощания с ней.

Церемония прощания проходит в мечети "Тезе пир" в Баку.

Народная артистка будет похоронена во второй Аллее почетного захоронения.

"Очень много воспоминаний, связанных с Рафигой Ахундовой, сейчас все и не расскажешь... Рафига Ахундова была очень энергичной женщиной, она запомнилась добрыми делами, была прекрасным педагогом. У Рафиги Ахундовой и ее супруга, народного артиста Максуда Мамедова был тяжёлый творческий путь, но они всегда были на высоте. Они трудились на благо, на процветание азербайджанского балетного искусства. Они работали так, что их знали во всем мире", - сказала Гасанова.

Отметим, что Рафига Ахундова родилась 7 августа 1931 года в Баку. Окончила Бакинское хореографическое училище (сейчас - Бакинская академия хореографии), где её педагогом была легендарная Гамар Алмасзаде. В 1951-1952 годах проходила курсы в Большом театре в Москве (Россия). С 1952 года начала работать в Государственном театре оперы и балета (сейчас - Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета). С 1971 года была балетмейстером, а с 1990 года - главным балетмейстером театра. Исполняла партии в таких постановках, как "Семь красавиц" Гара Гараева, "Девичья башня" Афрасияба Бадалбейли, "Спящая красавица" Петра Чайковского, "Вальпургиева ночь" Шарля Гуно, "Гюльшан" Солтана Гаджибекова, "Легенда о любви" Арифа Меликова, "Бахчисарайский фонтан" Бориса Асафьева, "Жизель" Адольфа Адана и других. Совместно с супругом, прославленным балетмейстером и хореографом, народным артистом Азербайджана Магсудом Мамедовым поставила балеты "Каспийская баллада", "Тени Гобустана", "Калейдоскоп", "Тропою грома", "Семь красавиц", "Азербайджанская сюита", "Яллы", "Мугам", "Бабек", "Щелкунчик". В различные годы работала балетмейстером и педагогом в Алжире, Швеции, Египте, Бельгии, России и Турции, где ставила балеты азербайджанских классиков.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!