Эльхан Джафаров стал куратором новой Академии альтернативного кино – представлены фильмы

Агентство кино Азербайджанской Республики (ARKA) при министерстве культуры учредило Академию альтернативного кино (Alternativ Kino Akademiyası) для поддержки молодых кинематографистов. Соответствующим приказом руководителя ARKA Орхана Фикретоглу куратором академии стал заслуженный артист, кинорежиссер Эльхан Джафаров, сообщили Day.Az в агентстве.

На первом мероприятии Академии альтернативного кино в Киноцентре "Низами" были представлены 7 из 16 студенческих проектов Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Среди работ короткометражные художественные и документальные фильмы - "Салам Аллаху" Хаяла Рзы, "32-й день Сурайи" Ширин Ахмедовой, "Незваный гость" Мирхафиза Гасанова, "Я вернулся" Мухаммада Мамедова, "Падший ангел" Эльмара Фарзалиева, "Второе дыхание" Араза Гулиева и "Вера" Мирзахида Агаева.

Главная цель создания Академии альтернативного кино - стимулирование студентов-кинематографистов к творческой деятельности, создание нового контента в кинематографе. Для достижения поставленных целей будут совершенствованы административные и творческие задачи, в том числе для участия в национальных и международных фестивалях, предприняты шаги для повышения качества контента и создания современных тенденций национального кино, проведены исследования в области мирового кинематографа и т.д.

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