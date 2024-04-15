Репертуар Русского драматического театра с 16 по 30 апреля

Стал известен репертуар Азербайджанского государственного академического русского драматического театра на вторую половину апреля, сообщает Day.Az.

19 апреля - "Я, ты, он и телефон", премьера спектакля состоялась 7 и 8 октября 2022 года.

Для постановки спектакля из Санкт-Петербурга был приглашен наш соотечественник - талантливый режиссер Аршад Алекперов, выпускник Российского государственного института сценических искусств, уже ставивший спектакли в Азербайджане, России, Казахстане. Художник-постановщик спектакля - Кристина Данилина (Россия).

Спектакль по известному произведению Анара рассказывает запутанную любовную историю Рустама и Медины, в которой одна из главных ролей отведена телефону. Но все становится сложнее, когда появляется еще один влюбленный персонаж - Сеймур. Кого же из двоих выберет Медина?

Продолжительность спектакля - 65 мин.

20 апреля - "Судьба артиста"

Премьера спектакля по пьесе известного азербайджанского драматурга Эльчина состоялась 20 мая 2016 года. Режиссер-постановщик - народная артистка Азербайджана Ирана Тагизаде.

Трагическая и таинственная судьба гениального актера Араблинского, имя которого золотом вписано в историю азербайджанского театрального искусства. Причины его смерти при загадочных обстоятельствах, до сих пор не раскрыты. Но слухов, версий и легенд по этому поводу великое множество.

Продолжительность: 1-й акт - 55 мин., 2-й акт - 45 мин.

21 апреля - "Афинские вечера"

Лирическая комедия в 2-х действиях Петра Гладилина, премьера которой состоялась 17 января 2016 года. Режиссер-постановщик - народный артист Азербайджана Александр Шаровский.

Сюжет пьесы затрагивает разыгрывающийся конфликт поколений между отцом семейства Борисом Олеговичем и его дочерью, подающей надежды пианисткой Наташей. Противостояние в своеобразной форме сглаживает бабушка Наташи - княгиня Растопчина, чьи "шокирующие" истории из прошлого раскрывает глубокие философские темы любви и отношения к жизни в целом.

Продолжительность спектакля: 1-й акт - 60 мин., 2-й акт - 55 мин.

26 апреля - "Он, она, окно... любовник"

Комедия по пьесе Рэя Куни, премьера которой состоялась 4 и 5 мая 2018 года. Режиссер-постановщик - народная артистка Азербайджана Ирана Тагизаде

Пьеса под названием "Беспорядок" была переведена на русский язык Михаилом Мишиным и известна на постсоветском пространстве под названием "№ 13". По соглашению с драматургом, пьеса была представлена бакинским зрителям под названием "Он, она, окно...любовник".

Спектакль - это калейдоскоп эксцентричных ситуаций, в которые, так или иначе, попадают все герои пьесы. А начинается все с того, что респектабельный член британского парламента сэр Уилли снимает номер в пятизвездочном отеле "Вестминстер". В номере 13, окна которого выходят на Биг-Бен, все напряжение возникает именно из-за "чертовой дюжины".

Продолжительность спектакля: 1-й акт - 55 мин., 2-й акт - 45 мин.

27 апреля - "Гордость и предубеждение"

Спектакль в 2-х действиях на основе знаменитого "дамского" романа Джейн Остин был представлен зрителям 14 апреля 2013 года. Режиссер-постановщик - Ильгар Сафат. Руководитель постановки - народный артист Азербайджана Александр Шаровский Поклонники творчества писательницы помнят, что сюжетная линия раскрывает перед нами историю зарождающейся любви между мистером Дарси и юной Элизабет, которая проходит испытания гордостью и предубеждением. Перед ними долгий путь самопознания и пробуждения истинных чувств через благородные поступки и искренние порывы.

Продолжительность спектакля: 1-й акт - 80 мин., 2-й акт - 70 мин.

28 апреля - ПРЕМЬЕРА - "Войцек"

Спектакль по пьесе немецкого драматурга, ученого и поэта XIX века Георга Бюхнера, которая была написана в 1837 году и опубликована в 1879 году в значительной переработке Карла Эмиля Францоза.

Режииссер-постановщик - народный артист Азербайджана Александр Шаровский.

Сюжет основан на истории цирюльника по фамилии Войцек из Лейпцига, который из ревности убил свою жену и был приговорен к смертной казни.

В основу пьесы положено реальное событие - уголовное дело об убийстве, подробно описанном в медицинской газете, с которой сотрудничал отец Бюхнера, врач по профессии. Изменив характеры и социальное положение его участников, автор вывел на сцену драму, в которой поднимает острые социальные проблемы.

Пьеса "Войцек" была признана одним из самых великих произведений немецкой драматургии и получила множество интерпретаций, в том числе в опере, мюзикле и в кино.

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