Состоялось открытие Пленума, посвященного творчеству молодых композиторов Азербайджана

В Союзе композиторов Азербайджана состоялось открытие Пленума, посвященного творчеству молодых композиторов республики. Это - одно из крупных музыкальных мероприятий из цикла, подготовленного творческой организацией в связи с ее 90-летним юбилеем, передает в четверг Day.Az.

На открытии Пленума со вступительным словом выступила Председатель Союза композиторов, Народная артистка, член-корреспондент НАНА, профессор Франгиз Ализаде. Обратившись с приветствием к присутствующим, она пожелала Пленуму успешной работы. Ф.Ализаде отметила, что это девятый с 2007 года Пленум, посвященный творчеству молодежи и что работа с молодыми композиторами всегда находится в центре внимания руководства творческой организации. Здесь традиционно проводятся смотры музыки молодых, концерты из их произведений, в том числе и за рубежом, а также различные конкурсы, стимулирующие создание новых сочинений в разных жанрах.

Наряду с другими членами Союза молодые композиторы активно привлекаются к участию в проектах Союза композиторов, связанных с юбилейными датами выдающихся поэтов и мыслителей, значимыми событиями общественно-политической жизни страны. Для поддержания активной творческой деятельности молодых Союз композиторов включает их в списки для получения ежегодных стипендий, рекомендует к наградам и премиям, вручаемым Министерством молодежи и спорта республики.

В программу настоящего Пленума, который будет проходить на протяжении 4-х дней, вошли концерты камерной и симфонической музыки, музыковедческая конференция на тему "Творчество молодых композиторов" с участием молодых музыковедов, а также общая заключительная дискуссия за круглым столом по итогам прослушанной музыки. Хочется пожелать успеха молодым участникам Пленума, а слушателям новых интересных музыкальных впечатлений", - подчеркнула Ф.Ализаде.

Программа первого концерта камерной музыки, состоявшегося в Концертном зале им. У.Гаджибейли Союза композиторов, отличалась разнообразием жанров и творческих почерков. Здесь были исполнены инструментальные и вокальные произведения, сольная и ансамблевая музыка, наряду с широким использованием классических инструментов звучали и тембры национальных инструментов.

В этот вечер творчество молодых представляли 8 произведений камерно-вокального и камерно-инструментального жанра. Среди них - романсы "Payız gecəsində düşüncələr" (на слова Н. Кесеменли) Илахи Гисмет-Абдулла, "Mərhəba" (на стихи Насими) Вафы Багирзаде, "Ay üzlü nigarım" (на стихи Низами) Фарида Фатуллаева, композиция для фортепиано "Ay işığında" Турала Мамедли, "Skertso-Vals" для тара, кеманчи и фортепиано Эльвина Гулиева, пьесы из цикла "Rəngli lövhələr" Илахи Гисмет-Абдулла, Соната для фортепиано и пьеса "Bir ümid işığı" для скрипки и фортепиано Вафы Багирзаде.

В исполнении этих сочинений принимали участие молодые певцы и инструменталисты: лауреаты международного конкурса Заррин Алиева (скрипка) и Лала Халилли (фортепиано), певцы Джалал Исаев (тенор), Гюнай Мамедова (сопрано), Эмин Исмайлов (тенор), а также Фируза Наджафли-Гядималиева, Айнур Халилова, Арзу Магеррамова, Агарагим Салах (фортепиано), Джавидан Гулиев (тар), Али Мурадов (кеманча).

На концерте присутствовал заместитель министра культуры, Народный артист республики Мурад Гусейнов, видные представители музыкальной общественности, композиторы и музыковеды - члены Союза композиторов Азербайджана.

Музыка молодых с интересом была встречена слушателями.

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