Азербайджан представлен на мероприятии "Мы - дети одной земли" в Узбекистане

В Ташкентском институте текстильной и легкой промышленности состоялось мероприятие под названием "Мы - дети одной земли" с участием Азербайджанского культурного центра (АКЦ) имени Гейдара Алиева в Узбекистане, сообщили Day.Az в пресс-службе АКЦ.

В мероприятии, посвященном дружбе народов, приняли участие представители дипломатических корпусов, культурных центров разных народов, журналисты, писатели, преподаватели и студенты университета.

На открытии проректор по науке и инновациям института Азамат Эшонкулов подчеркнул, что мир и толерантность между народами, проживающими в Узбекистане, являются основой внутренней политики страны. Он отметил, что эта особенность является самым большим достоянием страны.

Представитель АКЦ Юсиф Мамедов подчеркнул, что Азербайджан и Узбекистан - это братские страны, которые многое объединяет, в частности, и то, что на территории Азербайджана также проживают представители разных национальностей и религиозных конфессий, которые живут как одна семья. Было отмечено, что азербайджанский народ, создавший свою уникальную, неповторимую культуру, всегда с уважением относится к культуре других народов.

На мероприятии со стороны АКЦ была организована книжная выставка, отражающую культуру, литературу и искусство нашей страны, представлены национальные сувениры, изготовленные из дерева, керамики и других материалов азербайджанскими мастерами.

В художественной части мероприятия, прошедшего с участием танцевального ансамбля "Азербайджан" АКЦ, представители разных стран выступили с национальными танцами и песнями. За активное участие Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева в Узбекистане был награжден Почетной грамотой и памятными подарками.

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