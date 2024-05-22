Гянджинская филармония провела вечер, посвященный творчеству Ашуга Шамшира

Гянджинская государственная филармония имени Фикрета Амирова при поддержке министерства культуры и Союза ашугов Азербайджана посвятила очередное мероприятие проекта "Наша музыкальная идентичность" (Musiqi kimliyimiz) творчеству видного представителя азербайджанского ашугского искусства XX века, заслуженного деятеля искусств, искусного исполнителя народных мелодий и эпосов Ашуга Шамшира, сообщает Day.Az.

Состоялась концертная программа с участием педагогов и учащихся Детской музыкальной школы № 1 имени Фикрета Амирова города Гянджа, исполнителей на сазе - Ашуга Рафига, Ашуга Рамина, Ашуга Бахруза и других. Председатель Союза ашугов Гянджабасара Ашуг Салех высоко оценил проект и поблагодарил организаторов за то, что они представляют богатое наследие ашугского искусства сегодняшнему поколению.

Ашуг Шамшир (Шемшир Гурбан оглы Годжаев, 1893-1980) родился в селе Демирчидам Кяльбаджарского района. Его отец - Ашуг Гурбан был знатоком азербайджанской лирики и дружил с известным мастером слова Ашугом Алескером. Именно он одобрил первые поэтические искания молодого ашуга, который вскоре проявил себя как талантливый ашугский поэт, возвысился до уровня Деде (Мастер), внеся большой вклад в развитие ашуг-озанского искусства.

Многие стихотворения поэта, построенные в виде диалога между возлюбленными, являются лучшими образцами любовной лирики азербайджанской литературы. Им создан ряд произведений на фольклорные сюжеты, в которых он призывает людей к просвещению. В его стихотворениях описан удивительный мир родной природы, в котором люди, животные, растения, предметы окружающего мира представлены в живой гармонии с мирозданием. Ашуг Шамшир мастерски исполнял ашугские напевы, создал свою школу, воспитал более 40 известных ашугов. Творчество Ашуга Шамшира высоко ценили выдающиеся азербайджанские литературоведы, поэты, писатели.

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