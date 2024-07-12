Энвер Садыгов, Эмиль Афрасияб и коллектив Агаверди Пашаева выступили на благотворительном концерте "Карабахская ночь"

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся благотворительный концерт "Карабахская ночь" (Qarabağ gecəsi), организованный Фондом возрождения Карабаха и филармонией, сообщает Day.Az.

Перед концертом в фойе филармонии была представлена фотовыставка "Урбицид в Карабахе".

Выступившие на открытии председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев и председатель правления ОАО "Азерлотерея" Осман Каракуш, являющегося одним из партнеров мероприятия, подчеркнули, что на освобождённых территориях идет активный процесс строительства и возрождения, возводятся аэропорты, города и села, жители возвращаются в родные края.

На концерте были представлены выступления инструментального ансамбля Qaytağı под управлением народного артиста Энвера Садыгова, а также заслуженного артиста Эмиля Афрасияба, представивших произведения национальных классиков и современных авторов, Государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Агаверди Пашаева.

Лицам, поддержавшим проект, были вручены специальный плакет и "Благодарственный сертификат".

Средства, полученные от концерта, будут направлены на реконструкцию объектов культуры на освобожденных от оккупации территориях.

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