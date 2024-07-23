Звезды на красной дорожке на открытии первого Dream Fest в Баку

На побережье Sea Breeze Resort в Баку стартовал Международный музыкальный фестиваль Dream Fest 2024, который пройдет с 23 по 28 июля, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. В первый день фестиваля звезды, участники концертной программы в красивых нарядах прошли по красной дорожке, ответили на вопросы ведущих Дарьи Федорова и Кости Браво, представителей СМИ.

DREAM Fest - это новое событие в музыкальной истории Sea Breeze. Шесть дней невероятного шоу и атмосфера легендарных фестивалей на берегу Каспийского моря. 80% исполнителей - зарубежные артисты, среди которых мировые звезды. Шесть дней живой музыки, драйва и отличного настроения - все это на каспийском побережье, в любимом месте отдыха бакинцев и гостей города. Необыкновенный восточный колорит гостеприимной азербайджанской культуры является неотъемлемой частью фестиваля. Поклонники музыкального проекта, которые не смогут присутствовать в эти дни в Баку, оценят масштабность шоу в его телевизионной версии.

В первый день выступят Jason Derulo, Imany, EMIN, Maurizio Schweizer - Celentano Tribute show, Lusia Chebotina, Outlandish, Muboriz Usmonov, Sevanna, Aisel, Samra. Ведущие - Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал.

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