В Баку прошел большой праздник по случаю Дня национального кино

В Киноцентре "Низами" состоялся торжественный вечер в честь Дня национального кино Азербайджана - профессионального праздника работников сферы кинематографа, сообщает Day.Az.

В этом году отмечается 126-летие азербайджанского кино. Начало этой знаменательной истории было положено 2 августа 1898 года массовым показом первых киносюжетов в Баку. Согласно распоряжению, подписанному общенациональным лидером Гейдаром Алиевым 18 декабря 2000 года, 2 августа было объявлено Днем азербайджанского кино.

В мероприятии, организованном министерством культуры Азербайджана, приняли участие известные актеры, режиссеры, другие кинематографисты, творческие личности и любители кино. На открытии праздничного вечера гости ознакомились с выставкой, посвященной истории национального кино, организованной на открытом воздухе перед Киноцентром "Низами". Здесь были продемонстрированы техника и оборудование, использовавшиеся в кинопроизводстве, начиная с периода немого кино и до конца советского периода, афиши киношедевров, макеты образов героев картин. Гости прошли по "красной дорожке" в Киноцентр "Низами".

На открытии было зачитано распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева о награждении ряда кинематографистов за заслуги в развитии этой сферы медалью "Терегги" и предоставлении персональной президентской пенсии за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии национального кинематографа.

Выступившие заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова, председатель Союза кинематографистов Азербайджана, народный артист Расим Балаев, и. о. генерального директора Агентства кино Азербайджана, заслуженный деятель искусств Орхан Фикретоглу, кинорежиссер, народный артист Огтай Миргасымов поздравили кинематографистов с праздником. Было рассказано о славной истории национального кино, успехах, в том числе на международных фестивалях, подчеркнуты забота и внимание государства к этой сфере и деятелям кинематографа, отмечен новый этап развития киноискусства.

Была представлена интересная концертная программа с участием артистов, которые исполнили композиции из известных фильмов, сопровождающиеся кадрами из этих картин. В этом году 69 фильмов отмечают юбилей, и кадры из них были представлены зрителям. Актеры, среди которых были заслуженный работник культуры Азербайджана Юсиф Шейхов, народный артист Абдул Махмудбеков и другие, поделились воспоминаниями о съемках в этих картинах.

На церемонии награждения за заслуги в развитии азербайджанского кино была отмечена группа деятелей кино и молодых работников этой сферы. Творческими лицами, удостоенными традиционной премии Союза кинематографистов Азербайджана за 2024 год, стали режиссер, продюсер Али-Саттар Гулиев, актер Расим Джафар, продюсеры Эмиль Наджафов и Орхан Мардан.

В заключение был показан короткометражный фильм в жанре психологической драмы "Монолог одинокого человека", который рассказывает об участнике второй Карабахской войны. Режиссер и автор сценария фильма - Эмин Эфендиев, оператор - Даниэль Гулиев, продюсер - Сарвар Байрамов. В главных ролях снялись Махир Дервиш и Эльшан Аскеров.

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