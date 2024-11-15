Культура является важным элементом в реализации устойчивых климатических решений

Культура является ключевым элементом для достижения устойчивых климатических решений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев во время второй министерской встречи высокого уровня по климатическим действиям, основанным на культуре.

"Подводя итоги второго министерского диалога по климатическим действиям, основанным на культуре, на COP29, мы отмечаем значительный прогресс в признании культурных аспектов климатических действий. Этот диалог укрепил наше общее убеждение в том, что культура является ключевым элементом для достижения устойчивых климатических решений", - сказал Я.Рафиев.

По его словам, удалось объединить международный консенсус о важности интеграции культуры в климатическую политику, а также подготовить к утверждению положения о деятельности "Группы друзей", создавая четкие рамки для климатических действий, основанных на культуре, которые способствуют обмену между Севером и Югом, Югом и Югом, продвигая справедливые и инклюзивные климатические решения.

"Наши обсуждения, посвященные разработке стратегий измерения воздействия, ускорению глобальных усилий по адаптации, заложили прочный фундамент для дальнейших действий. В рамках сессий мы услышали мнения представителей различных стран и организаций, которые поделились своим видением того, как культурно-ориентированные климатические действия могут способствовать повышению климатических амбиций и поддержке реализации глобального итогового анализа", - отметил Я.Рафиев.

Он добавил, что эти обсуждения подчеркнули важность прозрачности и подотчетности в усилиях, гарантируя, что инициативы будут как эффективными, так и заслуживающими доверия.