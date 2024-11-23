Известная актриса экстренно госпитализирована

Советская и российская актриса, кинорежиссер, народная артистка Российской Федерации Светлана Дружинина была экстренно госпитализирована в одну из московских клиник.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источников, 88-летней актрисе назначена срочная противоопухолевая терапия после перенесенного бронхита.

Светлана Дружинина уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием легкого. В таком состоянии любая простуда может стать смертельно опасной. Недавно проблемы с органами дыхания вновь привели легендарную актрису на больничную койку.

Светлана Дружинина - одна из самых ярких звезд советского кинематографа. Она снялась в таких известных фильмах, как "Девчата", "Дело было в Пенькове", "За витриной универмага" и многих других.