В рамках "Шушинской творческой мастерской" проведен мастер-класс

После атомной бомбардировки Хиросимы остался хотя бы один дом, а армяне превратили часть наших территорий в выжженную землю - Мурад Гусейнов в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" - ФОТО - ВИДЕО

3 декабря 10:00 (UTC+04), Политика 5 931