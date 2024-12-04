https://news.day.az/culture/1712705.html В рамках "Шушинской творческой мастерской" проведен мастер-класс - ФОТО В Шуше состоялся мастер-класс в рамках проекта "Шушинская творческая мастерская". Как сообщает Day.Az, специалист Ибрагим Эюблу показал 14 участникам из разных стран процесс изготовления чарыхи - традиционного ремесленного изделия.
В рамках "Шушинской творческой мастерской" проведен мастер-класс - ФОТО
В Шуше состоялся мастер-класс в рамках проекта "Шушинская творческая мастерская".
Как сообщает Day.Az, специалист Ибрагим Эюблу показал 14 участникам из разных стран процесс изготовления чарыхи - традиционного ремесленного изделия.
Участниками мастер-класса стали студенты Карабахского университета и Бакинской музыкальной академии, а также волонтеры из Узбекистана, Ирана, Турции, Афганистана и Марокко. После того как декоративные изделия были завершены, они были переданы участникам в качестве сувениров.
Примечательно, что программа "Шуша - молодежная столица ОИС" завершится сегодня.
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