В рамках "Шушинской творческой мастерской" проведен мастер-класс

В Шуше состоялся мастер-класс в рамках проекта "Шушинская творческая мастерская".

Как сообщает Day.Az, специалист Ибрагим Эюблу показал 14 участникам из разных стран процесс изготовления чарыхи - традиционного ремесленного изделия.

Участниками мастер-класса стали студенты Карабахского университета и Бакинской музыкальной академии, а также волонтеры из Узбекистана, Ирана, Турции, Афганистана и Марокко. После того как декоративные изделия были завершены, они были переданы участникам в качестве сувениров.

Примечательно, что программа "Шуша - молодежная столица ОИС" завершится сегодня.