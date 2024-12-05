Известная певица Ясмин Леви приглашает на свой первый сольный концерт в Баку

Известная певица Ясмин Леви в видеообращении приглашает на свой первый сольный концерт в Баку, который пройдет во Дворце Гейдара Алиева 10 декабря в 20.00, сообщает Day.Az. Концерт организован 33Event.

Ясмин Леви - обладательница уникального голоса, завоевавшая сердца слушателей по всему миру, известна исполнением традиционных сефардских песен на ладино и собственных композиций на испанском языке, с использованием элементов фламенко в акустическом сопровождении народных и современных инструментов.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн https://iticket.az/events/concerts/yasmin-levy/97690

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