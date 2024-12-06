В музее ковра представлена новая коллекция «Волшебный ковер», вдохновленная карабахским ковром «Варни»

5 декабря в Азербайджанском национальном музее ковра состоялась презентация новой коллекции "Волшебный ковер" от всемирно известного австрийского ювелирного бренда FREYWILLE. Эта уникальная коллекция, создана в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Азербайджанским национальным музеем ковра и FREYWILLE с целью популяризации древнего азербайджанского наследия в мире.

Как передает Day.Az, директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова выступила с речью на мероприятии. Она рассказала о коллекции "Волшебный ковер", созданной в результате особого почитания и любви к нашему национально-культурному наследию и об азербайджанском ювелирном искусстве.

Советник министра культуры Джахангир Салимханов назвал эту коллекцию успехом в плане популяризации нашей культуры. Он охарактеризовал новую коллекцию как выдающуюся гармонию искусства, истории и культуры. Глава представительства FREYWILLE в Азербайджане Нигяр Намазова выразила гордость за сотрудничество между Азербайджанским национальным музеем ковра и ювелирным домом FREYWILLE.

Руководитель FREYWILLE Фридрих Вилле в своем видеообращении отметил, что коллекция музея ковра является непревзойденным источником вдохновения для создания великолепных образцов ювелирного искусства.

На мероприятии состоялась торжественная церемония срезания со станка фрагментов ковра варни, сотканных в Отделе традиционных технологий Азербайджанского национального музея ковра.

Художественная часть мероприятия включала азербайджанскую и австрийскую народную музыку в исполнении известного тариста, Заслуженного артиста Шахрияра Иманова, танцевальный ансамбль "Мирвари" (жемчуг) исполнил танец из оперы Кара Караева "Семь красавиц".

Коллекция "Волшебный ковер", объединяющая в себе современное искусство, ювелирные технологии и богатую историю нашего народа навеяна оригинальными узорами известного безворсового карабахского ковра "Варни". Главная особенность этого ковра - стилизованные геометрические драконовые мотивы. Согласно народному поверью, драконы это защитники, символизирующие воду, достаток и изобилие, темные силы обходят стороной дом с драконовым ковром.

Бренд FREYWILLE, основанный в 1951 году и возглавляемый более 30 лет Фридрихом Вилле, является лидером в производстве эксклюзивных художественных ювелирных изделий. Компания сотрудничала с рядом музеев мирового масштаба таких как Музей Виктории и Альберта, Музей Клода Моне в Живерни и Государственный Русский музей. Вдохновленные работами гениальных художников - Густава Климта, Винсента Ван Гога, Альфонса Мухи, Уильяма Морриса и Поля Гогена, хранящимися в упомянутых музеях, специалисты FREYWILLE создали множество великолепных коллекций.

В результате сотрудничества с Азербайджанским национальным музеем ковра, бренд FREYWILLE впервые применяет азербайджанские ковровые орнаменты и мотивы в дизайне ювелирных изделий.