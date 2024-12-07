В Баку состоялся вечер музыки, погружающей в мистическую атмосферу

В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел впечатляющий вечер органной музыки.

Как передает Day.Az, органные концерты - это редкая возможность погрузиться в музыку с глубокими историческими корнями, которая своим величием оказывает мощное воздействие на слушателей, вызывая сильные эмоции и создавая неповторимую медитативную атмосферу. История органа насчитывает более двух тысяч лет, и в средние века он стал неотъемлемой частью церковной музыки, сопровождая хоры и погружая в мистическую атмосферу религиозных служб.

Открытие мероприятия сопровождалось выступлением кандидата искусствоведения, доцента, члена Союза композиторов Азербайджана и музыковеда Гюллю Исмайловой.

В программе вечера, прошедшего в сопровождении Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, под управлением художественного руководителя и главного дирижёра, народного артиста Фахреддина Керимова, выступила лауреат республиканских и международных конкурсов, выпускница Royal College of Music в Лондоне и Норвежской музыкальной академии Нигяр Керимова.

В исполнении музыкантов прозвучали произведения: концерт для органа и оркестра Г. Шмидта, концерт для органа и оркестра С. Ибрагимовой, а также концерт для органа и оркестра Й. Лауквика.

Фото - Кямран Багиров.

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