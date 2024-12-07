В Баку прошел вечер памяти выдающегося актера и режиссера Мамедкямала Кязымова

В Государственном фонде кино Азербайджана состоялось мероприятие, приуроченное к 95-летию со дня рождения заслуженного работника культуры, актера театра и кино, режиссера Мамедкямала Кязымова (27.08.1929 - 13.12.2005).

Как передает Day.Az, заслуженный артист Эльнур Керимов отметил значительную роль своего учителя Мамедкямала Кязымова в его творческом становлении, подчеркнув его высокие профессиональные и человеческие качества. В мероприятии также приняли участие директор Государственного фонда кино Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев, народные артисты Гаджи Исмаилов, Рафиг Азимов, Гамида Омарова, Ильхам Намиг Кямал и Джафар Намиг Кямал, заслуженный деятель искусств Рафиг Гулиев, заслуженные артисты Азад Шукюров, Ядигар Мурадов и актриса Земфира Абдулсамедова, которые поделились воспоминаниями о выдающемся мастере театра и кино.

С раннего возраста Мамедкямал Кязымов проявил большую любовь к театральному искусству. В 15 лет он поступил в Азербайджанский государственный национальный драматический театр, став частью его труппы, а также обучаясь в Театральной студии при этом театре. Он завершил Азербайджанский государственный театральный институт, где учился на факультетах "Актер драмы и кино" и "Режиссура". На театральной сцене он создал множество ярких образов, сыграл в более тридцати фильмах и телеспектаклях, ставил спектакли в театрах Баку, Сумгайыта, Агдама и других городов страны, а также воспитал множество талантливых артистов.

Дочь артиста Вяфа Новрузова выступила от имени семьи и выразила благодарность за организацию мероприятия и сохранение доброй памяти о ее отце. В рамках вечера была представлена фотовыставка, а также продемонстрированы видеоматериалы, посвященные жизни и творчеству Мамедкямала Кязымова, включая фрагменты из его фильмов и спектаклей.