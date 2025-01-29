В Баку прошли итоговые выставки Республиканского творческого конкурса "Дух чтения"

В Центре искусств "Хатаи" с 21 по 25 января прошли итоговые выставки Республиканского творческого конкурса "Дух чтения" (Mütaliə ruhu), сообщает Day.Az.

Конкурс был объявлен среди детей, подростков и молодежи с целью сохранения традиции иллюстрации, добавляющей книгам цвета и жизни. Большинство представленных произведений характеризуются иллюстрациями и миниатюрными работами, которые отражают сцены и эпизоды из народной и детской литературы, авторских произведений, а также литературных произведений на тему природы и быта.

Среди участников конкурса дети, подростки, молодежь и представители старших возрастных групп. Также представлены работы, созданные совместно с учителями и родителями в соответствии с правилами проекта.

Для участия в конкурсе более 1500 участников из различных уголков нашей страны отправили около 2000 произведений. В ходе предварительного отбора было выбрано более 1100 произведений 900 авторов. 100 работам будут присуждены 1-е, 2-е и 3-е места, а также поощрительные и номинационные награды.

В состав жюри вошли: Ариф Гусейнов - народный художник, профессор, Гюндюз Хабибов - художник-педагог Центра искусств "Хатаи", Вяфадар Бахаров - старший преподаватель Азербайджанской государственной академии художеств, Джалал Агаев - преподаватель Азербайджанской государственной академии художеств, Ильхам Исмаилов - художник-педагог Бакинской школы икусств №2, Самир Садыхов - доцент Азербайджанской государственной академии художеств, Зохраб Джаббаров - старший преподаватель Азербайджанского университета культуры и искусств.

Проект реализован Союзом художников Азербайджана, Государственной художественной галереей Азербайджана, Галереей детского искусства "Хатаи" и Центром искусств "Хатаи" при поддержке министерства науки и образования Азербайджана, Азербайджанской государственной академии художеств, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Исполнительной власти Хатаинского района.

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