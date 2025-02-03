Сирус Мирзазаде представил в Баку выставку "На крыльях мечты"

В Национальном музее искусств Азербайджана состоялось открытие персональной выставки одного из видных представителей современного изобразительного искусства, народного художника Сируса Мирзазаде под названием "На крыльях мечты", сообщает Day.Az.

В экспозиции, организованной министерством культуры Азербайджана и музеем, представлено около 100 живописных и графических работ художника, а также фотографии образцов монументальной живописи.

Большую часть работ в экспозиции "На крыльях мечты" составляют женские портреты на фоне различных интерьеров и пейзажей - образы, исполненные нежности и пленительного очарования, отражающие богатое воображение и высокий художественный вкус мастера. В работах художника, отличающихся лирическим настроем, нашли свое отражение поданные в авторской интерпретации неповторимая атмосфера Востока, мифология, стиль миниатюры, берущие свое начало в генетической памяти художника, а также ковры и мугам как проявление нашего ценного культурного наследия. Представленные на выставке фотографии фресок, мозаик и витражей, украшающих здания в Баку, а также в других городах и регионах Азербайджана, дают полное представление о многогранном творчестве художника.

Выступившие директор Азербайджанского национального музея искусств, доктор философии по искусствоведению Ширин Меликова, секретарь Союза художников Азербайджана, проректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Салхаб Маммадов, ректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Натиг Алиев, народный писатель Натиг Расулзаде, народный художник Ариф Гусейнов отметили большой вклад Мастера в развитие национального искусства. Было отмечено, что творчество Сируса Мирзазаде, включающее монументально-декоративную и станковую живопись, а также графику, отличаются неповторимой манерой, характеризуются такими художественными особенностями, как поэтический образ мышления художника, его философское отношение к миру, подчеркнутое внимание к красоте.

Выпускник Азербайджанского государственного художественного училища имени А.Азимзаде и Московского высшего художественно-промышленного училища, начиная свой творческий путь с 70-х годов, создал множество работ - синтез традиционного и современного, объединив национальное и межнациональное. За долгий период своей творческой деятельности отмечен множеством международных наград. Работы Мастера были представлены в России, Иране, Турции, Германии, Нидерландах, Норвегии, Франции, Кубе, Румынии, Болгарии, Венгрии, Сирии, Объединенных Арабских Эмиратах, Великобритании, США, Италии и т.д., хранятся в музеях и частных коллекциях. В настоящее время занимается педагогической деятельностью в Азербайджанской государственной академии художеств.

Заслуженный артист, пианист Эльдар Мамедов исполнил произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Сирус Мирзазаде выразил признательность организаторам выставки и поблагодарил гостей за добрые слова.

Выставка продлится до 1 марта 2025 года.