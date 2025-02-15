В Национальной библиотеке открылась выставка произведений Алиаги Вахида

В Национальной библиотеке по случаю 130-летия со дня рождения мастера слова Алиаги Вахида пользователям была представлена традиционная книжная выставка "Заслуженный деятель искусств Алиага Вахид-130".

Как сообщили Day.Az в Национальной библиотеке, на выставке демонстрируются газели поэта, его переводы, редактированные книги, литература о его жизни и творчестве, музыкальные ноты, написанные на его газели.

Выставка продлится неделю.

Отметим, что азербайджанский поэт, мастер газели, заслуженный деятель искусств Алиага Вахид родился 17 февраля 1895 года в Баку.

Последователь физулинских традиций Вахид является ярким представителем жанра газели в современной азербайджанской литературе. Его газели отличаются простотой, народностью и гармоничностью поэтического языка, занимают важное место в репертуаре ханенде.

Алиага Вахид перевел на азербайджанский язык газели Низами, Хагани, Физули, Навои и др.