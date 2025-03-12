В Баку прошел ностальгический вечер с Сарханом Сарханом

В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова с концертной программой выступил народный артист Азербайджана Сархан Сархан, сообщает Day.Az.

На вечере были представлены лучшие композиции исполнителя за более чем 50-летнюю творческую деятельность, любимые лирические композиции и романсы, ретро и авторские хиты. Легенда советской эстрады, Азербайджана и России, своими романтическими песнями он влюбил в себя миллионы поклонниц. 73-летний Мастер, хотя по физическим данным этого явно не скажешь!

Артист рассказывал об интересных историях из жизни и историю каждой песни, которую исполнял под аккорды своей гитары - многолетнего верного друга, искренне общаясь с публикой, передавая в зал свои эмоции, а взамен получая овации зрителей.

Творческую карьеру он начал с исполнения на гитаре испанских песен, выступал с концертами. В 16 лет поступил в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных по классу классической гитары. Там, в Москве и началось восхождение на эстрадный Олимп талантливого музыканта. Театр эстрады, Московская филармония, ВИА "Фантазия", ВИА "Красные маки", он стал лауреатом премии Ленинского комсомола, затем были гастроли с "Росконцертом" и "Азконцертом", сольная карьера с собственной группой от Азербайджанской государственной филармонии. Очень успешной стала главная роль в художественном фильме Тофига Исмайлова "Учитель музыки" (1983). Также он снялся в музыкальных фильмах-концертах "Путь от сердца к сердцу" и "Поёт Сархан Сархан", художественном фильме "Погоня". Жил и работал в России, Германии и Франции.

Благодаря высокому профессионализму, уникальному голосу и интересным импровизациям ностальгический вечер оставил у зрителей самые теплые впечатления. Специальной гостьей вечера стала солистка Азербайджанского государственного академического музыкального театра Ольга Георгиева.

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