В Гяндже прошел потрясающий творческий вечер Айгюн Самедзаде с участием известных певцов

В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова прошел потрясающий творческий вечер известного композитора, народной артистки Азербайджана, доктора философских наук по искусствоведению, доцента Айгюн Самедзаде, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

На вечере была представлена все широкая палитра творчества Айгюн Самедзаде - от лирических до классических произведений, от эстрадных до патриотических песен, танцевальных номеров различного жанра (национальные, современные, классические, вальс).

Айгюн Самедзаде - автор более 200 песен, которые занимают особое место в репертуаре многих известных певцов, музыки многих театральных постановок и фильмов, симфонических и вокально-хореографических композиций, ряда телевизионных проектов, связанных с продвижением азербайджанской культуры.

В концертной программе приняли участие - народные артисты Ильгар Мурадов, Эйюб Ягубов, Тейюб Асланов, заслуженные артисты Гюлюстан Алиева, Аббас Багиров, певцы Аяз Гасымов, Кямаля Ахмедова, Заур Гарай, Замина Рагимова, Саттар Гамбаров, Сехри Алиева, Вюсал Гаджиев, Егяна, Назим Мамедов, Эмиль Бадалов, Эльназ Эйвазлы, Лейла Идрисова, Илькин Довлатов, Забита, Пярвиз Абдуллаев, Лейла Рагимова. Ведущим вечера был заслуженный артист Фирдовси Атакишиев. Были представлены такие хиты, как "Tut ağacım", "Arzular limanında", "Gecikmiş etiraf", "Bayatılar", "Eşq yağışı", "Peşmanam" и другие, встреченные овациями зрителей.

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