Открытие звезды Вагифа Мустафазаде на Sea Breeze Walk of Fame

На Sea Breeze Walk of Fame 18 марта состоялась церемония открытия звезды Вагифа Мустафазаде, приуроченная к 85-летию выдающегося пианиста, основоположника музыкального направления джаз-мугам, композитора, лауреата Государственной премии, заслуженного артиста Азербайджана (16.03.1940 - 16.12.1979), сообщает Day.Az.

В мероприятии приняли участие дочь и внук Вагифа Мустафазаде - народная артистка Азербайджана Азиза Мустафазаде и 12-летний талантливый пианист и юный композитор Рамиз Хан, заместитель министра культуры Азербайджана, народный артист Мурад Гусейнов, корифей национального скульптурного искусства, народный художник, академик Омар Эльдаров, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР и Азербайджана Фархад Бадалбейли, директор Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, народный артист Мурад Адыгезалзаде, пианист и композитор, заслуженный артист Исфар Сарабский, руководитель 33Event Эльхан Пейсахов и другие. Выступившие отметили значимость творчества Маэстро.

Sea Breeze Walk of Famе - Аллея славы, посвященная выдающимся персонам, артистам, музыкантам, актерам и знаменитым деятелям искусства всего мира. Здесь можно полюбоваться звездами таких легендарных персон, как Муслим Магомаев, Тамара Синявская, Нани Брегвадзе, Энгельберт Хампердинк, Алессандро Сафина, Стивен Сигал, The Jacksons, Dr.Alban, Original Enigma Voices, СС Сatch, Джанни Руссо, Рики Мартин, Фаррух Закиров, Вахтанг Кикабидзе, Дэвид Фостер, Кэтрин Макфи, Томас Андерс, Николь Шерзингер, Джек Саворетти, Рафет Эль Роман. Уилл Смит, J Balvin.

Азиза Мустафазаде, отметив значимость проекта, выразила благодарность народному артисту Эмину Агаларову, подчеркнув своеобразную мистичность числа 18 для ее отца.

"Сегодня 18 число, а эта цифра сыграла важную роль в жизни папы. У Вагифа Мустафазаде есть композиция "18". День похорон был тоже восемнадцатого числа. Мой замечательный сын Рамиз Хан, внук великого Вагифа, родился восемнадцатого числа. Удивительная нумерология", - сказала она.

После церемонии открытия звезды народная артистка и ее сын выступили для гостей мероприятия, исполнив композиции Вагифа Мустафазаде. Публика с восторгом приняла виртуозную игру потомков легендарного джазмена.

Отметим, что накануне во Дворце Гейдара Алиева состоялся юбилейный концерт, посвященный 85-летию со дня рождения всемирно известного джазового пианиста и композитора Вагифа Мустафазаде, организованный 33Event. Как основоположник азербайджанского джаз-мугама Вагиф Мустафазаде оставил незабываемый след в мире музыки. Его уникальная музыка, в которой сплетаются восточные и западные мотивы, продолжает вдохновлять слушателей по всему миру. В этот вечер выступили его дочь, всемирно известная джазовая исполнительница, народная артистка Азербайджана Азиза Мустафазаде, и его внук Рамиз Хан, другие известные артисты, которые исполнили произведения, вдохновленные творчеством великого Маэстро.