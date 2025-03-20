Ленай Сеидализаде с новой точки отсчета на мировом первенстве по танго в Стамбуле

Ежегодно в Стамбуле проходит один из крупнейших танго-фестивалей мира "Tango2Istanbul", организаторами которого являются Мурат Алмадаглы и Эшреф Текиналп. Также в рамках фестиваля на протяжении последних нескольких лет проводится Кубок мира по аргентинскому танго Tango2CUP. В этом году в нем приняли участие около 73 стран, а на самом фестивале - около ста стран и более 1300 участников. Азербайджан на конкурсе также был представлен со стороны хореографа, педагога по танцам, исполнительницы аргентинского танго и руководителя школы Baku Tango Therapy Ленай Сеидализаде, сообщает Day.Az.

Несмотря на большое количество конкурентов, наша соотечественница прошла в финалы категорий, в которых участвовала.

По её словам, tango barre - новое направление в аргентинском танго, при котором у хореографического станка выполняют различные техники и элементы, и его основным преимуществом является не только то, что совершенствуется техника танцора, но и раскрывается свобода соло-импровизации. Направление, постепенно набирающее обороты, в Азербайджане пока не популярно и принять участие в этой категории для Ленай было вызовом самой себе.

"Танго-барре - отличная возможность как усовершенствовать свою технику, так и научиться самовыражаться, взаимодействовать только с собой и музыкой, создавая свой индивидуальный, не похожий на других, рисунок танца. Участие в Кубке мира стало для меня новой точкой отсчета и вдохновением в моей танго-карьере, тем более, что с хореографическим станком я дружу с детства, с уроков балета и народных танцев, и мне нравится экспериментировать и изучать что-то новое. Само по себе участие в таком мероприятии - большой поток новой энергии и вдохновения. Я посетила разные уроки, семинары, пообщалась с педагогами, с артистами, узнала много новых талантливых людей, рассказала о нашей стране, об искусстве и развитии танго в Баку - все это является частью культурного обмена информацией и опытом. Основной целью участия на конкурсе было получение новых эмоций и challenge перед самой собой. Цель достигнута - анализируем результаты и двигаемся дальше - таков мой подход", - отмечает Ленай Сеидализаде.

В этом году фестиваль проводился в 17-й раз, в программе были уроки, семинары и воркшопы с выдающимися тангерос со всего мира, такими как Ванесса Вилальба и Факундо Пинеро, Чичо Фрумболи и Хуана Сепульведа, Мануэла Росси и Хуан Малиция, Факундо де ля Круз и Ноэлиа Фуртадо и многие другие. Гала-вечер с выступлениями маэстро со всего мира стал одним из масштабных за последние годы.

Также были организованы концерты лучших танго-оркестров мира, таких как Tango Bardo, Solo Tango, Disarliana и Hyperion. На гала-вечере, которого с нетерпением ждали зрители, выступили все 17 пар приглашенных маэстро с яркими перформансами.

Отметим, что Ленай Сеидализаде - выпускница Бакинской хореографической академии, лауреат и призер многочисленных международных конкурсов, вице-чемпион AZDF по аргентинскому танго (2023), руководитель танцевального ансамбля "Гюлюстан", создатель авторского проекта "Мастерская танца", первого сообщества линди-хопа в Азербайджане Baku Lindy Hoppers, организатор творческих мероприятий и хореограф-постановщик многочисленных проектов, а также первый азербайджанский хореограф, поставивший спектакль на музыку танго в разных его направлениях "Смерть ангела" по одноименному произведению Астора Пьяцоллы (2022).