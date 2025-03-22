В Баку прошел вечер ашугского искусства, посвященный Новрузу

В Международном центре мугама был представлен концерт ашугской музыки под названием "Yenə gəldi yaz ayları" (Пришли весенние месяцы), посвященный празднику Новруз, сообщает Day.Az.

На праздничном вечере выступили ашугские группы "Aşıqlar", "Qarabağ" и "Misri" под руководством доцента Азербайджанской национальной консерватории, доктора философии по искусствоведению Мубариза Алиева и ашуг Гульбинур Ибрагимли. Были представлены дастаны и ашугские мелодии.

Мубариз Алиев рассказал гостям, что ашугское искусство, являющееся основой национального фольклорного искусства и составной частью азербайджанской музыкальной культуры устной традиции, входит в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Ашугское искусство является синтетическим искусством, ашуг сам пишет стихи, сочиняет музыку, играет на сазе и сам же танцует. В этом виде искусства синтезированы такие сферы, как поэзия, музыка, танец, перформанс. Ашугское искусство включает в себя эпические дастаны, песни, воспевающие свободу и героизм народа, а также песни, в которых воспеваются дружба и любовь.

Цель вечера - пропаганда среди молодежи национальных ценностей, представление древнего наследия широкой общественности.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.