В Азербайджане внедрят новшество в сфере сельского хозяйства - ДЕТАЛИ

В Азербайджане будет внедрена европейская система прогнозирования в сельском хозяйстве.

Этой теме был посвящен семинар на тему оказания поддержки формированию сельскохозяйственной политики путем моделирования, прошедший в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В нем приняли участие представители министерства сельского хозяйства, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

"В июне мы планируем провести еще несколько подобных семинаров. На каждом из них будет представлена определенная европейская модель прогнозирования. Затем мы выберем модель, наиболее подходящую для Азербайджана, и начнем ее применение. После этого прогнозирование процессов в сельском хозяйстве страны будет основываться на европейской системе", - сказал на мероприятии начальник отдела министерства сельского хозяйства Фирдовси Фикретзаде.

По его словам, эта система внесет вклад в долгосрочное развитие сельского хозяйства в Азербайджане.

"Сельское хозяйство в Азербайджане развивается, усложняются методы анализа. Традиционные, простые методы здесь уже не годятся. Поэтому возникла необходимость в более точном прогнозировании и анализе", - сказал Фикретзаде.

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