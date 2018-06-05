Азербайджан намерен выйти на полное самообеспечение стройматериалами

Азербайджан в ближайшие годы намерен на 100 процентов обеспечить себя строительными материалами.

Об этом заявил в ходе проходящего в Баку азербайджано-европейского бизнес форума заместитель министра экономики Ниязи Сафаров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, за последнее время развитие строительной промышленности в Азербайджане позволило не только создать современные предприятия в этой области, но и также в разы увеличить самообеспечение по стройматериалам.

"Сегодня по многим видам строительных материалов - например, цемент, кирпич - Азербайджан себя полностью обеспечивает, по другим - близок к этому. За последние годы рост в производстве стройматериалов в Азербайджане составил около 47 процентов, в том числе в производстве цемента - более 24 процентов, строительных бетонных конструкций - более 60 процентов, строительного кирпича более - 48 процентов, готовой бетонной смеси более 96 процентов. Это показывает, что проделанные работы в этой сфере, в том числе развитие бизнес-сферы приносят свои плоды", - отметил Сафаров.

Замминистра отметил, что строительный сектор придает импульс развитию и других сфер экономики, способствует развитию малого и среднего бизнеса.

"Развитие строительного сектора позволяет создать новые рабочие места, привлечь инвестиции, увеличить спрос в других секторах экономики, в частности на металлические изделия, строительные материалы и другие товары", - сказал Сафаров.

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