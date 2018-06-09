Фархад Мамедов: TAP - не внутреннее дело Италии, а общеевропейский проект

Трансадриатический газопровод (TAP) - не внутреннее дело Италии, а общеевропейский проект, который поддерживается Европейской комиссией.

Об этом сказал директор Центра стратегических исследований (ЦСИ) при Президенте Азербайджана Фархад Мамедов, комментируя недавние скептические заявления нового правительства Италии. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"Это большой консорциум, в который входят крупные транснациональные компании. Данный проект является общеевропейским и находится в полномочиях Европейской комиссии. Если в новом правительстве Италии возникают вопросы и делаются скептические заявления, на это в первую очередь должна реагировать Европейская комиссия, которая вывела данный проект с национального уровня на наднациональный", - отметил Мамедов.

По его словам, в своё время, когда SOCAR объявила о желании участвовать в приватизации газораспределительной сети Греции и успешно завершила первый этап, приобретя 66 процентов акций DESFA, из-за третьего энергетического пакета Европейского союза, согласно которому одна компания не может быть поставщиком, распределителем и продавцом товара, SOCAR в итоге пришлось уступить 17 процентов акций.

"Это замедлило процесс, в результате чего сделка была сорвана. В этом была виновата именно Европейская комиссия. Если уж она поддерживает проект TAP, стремится реализовать все стратегические цели по диверсификации поставок газа, то должна соответствующим образом повлиять на правительство Италии, чтобы дело не пошло дальше заявлений и данный газопровод был сдан в эксплуатацию вовремя", - сказал директор ЦСИ.

По словам Мамедова, если проект не будет завершён вовремя, то консорциуму придётся оспаривать все возникшие вопросы в судебном порядке, так как весь газ, который должен транспортироваться по данному газопроводу, законтрактован и периоды поставок этого газа на европейский рынок чётко обозначены.

Ранее Reuters сообщило со ссылкой на министра окружающей среды Италии Серхио Коста, что участие Италии в этом проекте и других крупных проектах будет пересмотрено.

ТАР стоимостью в 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Отметим, что 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом станет ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу. Церемония запуска TANAP состоится 12 июня в турецком Эскишехире.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.