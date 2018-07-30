Эксперт о готовности Европы инвестировать в проекты с участием РФ и Азербайджана

Заявление министерства сообщения Латвии является знаковым для Азербайджана, и в том числе - для всех участников коридора "Север-Юг".

Такое мнение высказал в беседе с Day.Az российский аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов, комментируя недавнее предложение латвийской стороны по созданию мультимодального маршрута Индия - Иран - Азербайджан - Россия - Латвия в рамках проекта "Север-Юг".

По словам российского аналитика, проект изначально не подразумевал участия в нем латвийской стороны, об этом заговорили только в 2017 году, когда Латвия предложила участникам "Север-Юг" доступ к рынку ЕС через свою территорию.

"Несомненно, новое заявление демонстрирует, что страны Европы действительно хотят инвестировать в проекты с участием России и Азербайджана. Это говорит о том, что совместные проекты наших стран не только способствуют интенсивному взаимодействию между Россией и Азербайджаном, но еще и являются привлекательными для других сторон", - сказал аналитик.

Иван Пятибратов считает крайне важным то, что именно Латвия проявила инициативу, так как это ярко характеризует происходящие сейчас в регионе процессы.

"Развивая международные транспортные отношения, Азербайджан постоянно усиливает свои геополитические позиции, за счет чего становится все более заметным игроком, к которому начинают присматриваться правительства европейских стран", - продолжил эксперт, отметив, что все это говорит о том, что активная международная политика Азербайджана и России последних лет себя оправдывает.

Матанат Насибова