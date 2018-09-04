Азербайджанские вина удостоены наград на международном конкурсе - ФОТО

Азербайджанские вина были награждены на шестой выставке "Китай-Евразия" в китайском городе Урумчи. Об этом говорится во вторник в сообщении министерства экономики, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

При поддержке Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Торгового представительства Азербайджана в Китае ведущие производители вина Азербайджана принимали участие в "Шанхайском международном конкурсе вин".

"Шанхайский Международный Конкурс Вин" проходил в рамках Международного конкурса "International Wine Challenge" с участием влиятельных винных компаний по всему миру.

Согласно правилам конкурса, азербайджанские вина прошли дегустацию и были удостоены высокой награды.

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