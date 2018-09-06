Азербайджанскую продукцию представят на нескольких международных выставках

До конца года Азербайджан будет представлен единым стендом еще на нескольких международных выставках.

Об этом сказал в четверг на пресс-конференции исполняющий обязанности президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, данные выставки пройдут в России, Франции и Китае.

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