Азербайджанскую продукцию представят на нескольких международных выставках
6 сентября 2018 12:11 124
До конца года Азербайджан будет представлен единым стендом еще на нескольких международных выставках.
Об этом сказал в четверг на пресс-конференции исполняющий обязанности президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, данные выставки пройдут в России, Франции и Китае.
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