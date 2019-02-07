Консорциум TAP о ходе реализации проекта в Греции и Албании

В Греции и Албании приведено в исходное состояние почти 89 процентов территории по маршруту прокладки Трансадриатического трубопровода (TAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении, размещенном на странице консорциума TAP AG в Твиттер.

"Около 89 процентов территории по маршруту TAP в Греции и Албании (685 километров из 765 километров в общей сложности) приведено в исходное состояние", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после восстановления эти земельные участки возвращаются владельцам для возобновления сельскохозяйственной деятельности.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

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