Курс криптовалюты биткоин в пятницу, 21 июня, обновил годовой рекорд, в течение дня достигнув отметки в 9 800 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Стоимость этой криптовалюты начала расти 20 июня. За сутки цена прибавила более шести процентов. В целом за последние несколько месяцев биткоин подорожал больше чем в два раза. Так, в феврале 2019 года он стоил 3 500 долларов.

В предыдущий раз биткоин обновлял годовой рекорд 17 июня. Тогда стоимость этой криптовалюты впервые с мая 2018 года выросла до 9 322 доллара.

Между тем в мае агентство Bloomberg написало, что стремительный рост курса биткоина отвлекает внимание от главного - его почти никто не использует как платежное средство. По его данным, с января по апрель 2019 года только 1,3 процента покупок от общего числа финансовых транзакций было совершено с использованием биткоина.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!