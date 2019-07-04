За январь-май 2019 года объем производства сельскохозяйственной продукции в Азербайджане в фактических ценах составил около 1,95 миллиарда манатов, что на 6,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета Государственного комитета по статистике.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно данным отчета, за указанный период производство продукции в сфере животноводства выросло на 2,9 процента (1,57 миллиарда манатов), а в сфере растениеводства - на 24,9 процента (378,3 миллиона манатов).

За отчетный период в стране было произведено 201,1 тысячи тонн мяса, 845,9 тысячи тонн молока, 765,5 миллиона яиц и 12,2 тысячи тонн шерсти. По сравнению с аналогичными показателями 2018 года производство мяса увеличилось на 3,1 процента, молока - на 2,0 процента, яиц - на 3,2 процента, шерсти - на 3,1 процента.

За первые пять месяцев текущего года в сфере растениеводства было выращено 247,4 тысячи тонн овощей, что по сравнению с аналогичными показателями прошлого года больше на 14 процентов.

На полях, фруктовых садах и виноградниках ведется культивация, а также проводятся подготовительные мероприятия для посадки летних культур.

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