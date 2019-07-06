Продукция местных производителей региона будет представлена на фестивале в Губе. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

"Фестиваль региональной кухни", организованный Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана, пройдет 27 июля в парке имени Низами при поддержке агентства по туризму, министерства культуры и исполнительной власти района.

Здесь будут организованы отдельные зоны под названиями "Образцы кухни", "Территория продуктов и дегустации" и "Продажа местных продуктов сельского хозяйства", где производители смогут представить свою продукцию.

Также на фестивале задействует зоны "Главная сцена", "Мастер-классы" и "Парк развлечений", где будет проводиться гастрономические, культурные, исторические и развлекательные программы.

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