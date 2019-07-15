С целью поддержки микро- и малых предпринимателей в регионах страны Государственное агентство по развитию МСБ начало обучение в рамках Программы развития предпринимательства "Поддержка развития МСБ в сельском хозяйстве" осуществляемой ВР и ее партнерами.

Как сообщили Trend в агентстве, обучение проводятся в хозяйствах микро- и малых предпринимателей. Такая организация обучения полезна в первую очередь для предпринимателей, так как подразумевает наглядно и на практических примерах обучаться правильному ведению хозяйства, более эффективному использованию наличных ресурсов, передает Day.Az.

Курсы, организованные в Евлахском, Агдашском и Товузском районах для субъектов МСБ, занимающихся парниковым хозяйством, производством семян, животноводством и садоводством, уже завершены. В настоящее время обучение продолжается в других районах страны.

Субъектам МСБ, успешно завершившим обучение и успешно применившим полученные знания в своих хозяйствах, будут выданы сертификаты.

Курсы, осуществляемые сетью "Друг МСБ" Агентства по развитию МСБ и экспертами компании "Эквита", проводятся в трех направлениях - охрана труда, оценка качества и управление финансами.

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