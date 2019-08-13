АО "Черномортранснефть" получило положительное заключение государственной экологической экспертизы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Кавказскому федеральному округу на проведение реконструкции магистрального нефтепровода (МН) Грозный - Баку в Дагестане. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на компанию, передает Day.Az.

"Реконструкция МН Грозный - Баку предусматривает замену участка трубопровода, проходящего через границы особо охраняемой территории заказника республиканского значения "Андрейаульский". С целью повышения надежности работы магистрального нефтепровода на территории заказника запланированы работы по демонтажу старого участка трубопровода - 1684,5 метра, и укладки нового - 1787,5 метров, а также замены вантузного узла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, в целях максимального снижения риска для окружающей среды, была проведена экологическая экспертиза.

"В ходе изучения проектной документации и результатов инженерных изысканий проекта реконструкции экспертная комиссия государственной экологической экспертизы Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Кавказскому федеральному округу пришла к выводу, что техническая часть проектной и рабочей документации соответствует экологическим требованиям, определенным техническими регламентами и законодательством РФ в области окружающей среды. По итогам рассмотрения, было выдано положительное заключение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что АО "Черномортранснефть" приступит к реализации проекта реконструкции нефтепровода Грозный - Баку в ноябре 2019 года.

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